Dopo tanta attesa, finalmente Rockstar Games ha rilasciato il nuovo DLC per GTA Online. A partire da oggi, gli utenti potranno giocare a “The Cayo Perico Heist“, l’espansione più grande mai pensata per il titolo.

Se pensavate che il colpo al casinò fosse la rapina più difficile da compiere su GTA Online, adesso dovrete ricredervi. Infatti nel nuovo DLC l’obiettivo sarà quello di derubare un signore della droga chiamato El Rubio. Questo nuovo personaggio alloggia su Cayo Perico, la sua isola privata, protetto da una milizia completamente ai suoi ordini.

I giocatori quindi dovranno abbandonare Los Santos per esplorare la nuova isola Cayo Perico e dare il via al colpo. Il primo passo sarà quello di visitare il nuovo club The Music Locker, che sorge sotto il Casino Diamond & Resort.

Il DLC “The Cayo Perico Heist“ introduce su GTA Online tantissime novità. La principale, oltre la nuova isola, sarà un sottomarino necessario per pianificare il colpo. La rapina potrà essere portata avanti in singolo o in compagnia di altri tre utenti.

Ma le novità del nuovo DLC includono anche nuove stazioni radio e canzoni oltre che veicoli inediti. In particolare, gli utenti potranno ascoltare tre nuove stazioni piene di musica. La prima è K.U.L.T. 99.1 FM con intermezzi vocali di Julian Casablancas, la seconda è Worldwide FM con una compilation curata da Gilles Peterson e infine FlyLo FM pensata da Flying Lotus.

Per quanto riguarda i nuovi veicoli invece bisogna segnalare la Annihilator Stealth, RO-86 Alkonost, Pegassi Toreador, Vapid Winky, Kurtz 31 Patrol Boat e Shitzu Longfin. Inoltre, tutti i giocatori di GTA Online riceveranno gratuitamente un go-kart Dinka Veto Classic come ricompensa per aver giocato alla “The Heist Challenge”.