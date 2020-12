Il prossimo 15 dicembre è un giorno estremamente importante per Rockstar Games. In questa data infatti verrà pubblicato il nuovo DLC di GTA Online intitolato “The Cayo Perico Heist”. Questa espansione sarà la più grande mai realizzata e introdurrà alcuni cambiamenti significativi.

La novità più importante è certamente l’arrivo di una nuova isola su GTA Online chiamata appunto Cayo Perico. Questo paradiso tropicale è la casa di El Rubio, il più importante narcotrafficante nell’universo di GTA.

Nel nuovo trailer pubblicato da Rockstar Games è possibile ammirare alcuni scorci dell’isola e soprattutto le nuove attività che saranno introdotte con il DLC. Infatti, la missione principale sarà quella di derubare El Rubio direttamente a casa sua.

Gli sviluppatori infatti hanno deciso di aggiungere un nuovo Colpo da portare a segno, ma che avrà meccaniche completamente diverse da quelli conosciuti fino ad ora. Per poter avviare la rapina, sarà necessario possedere un sottomarino come quartier generale. Inoltre, portare a termine il colpo non sarà affatto facile e bisognerà scegliere il giusto approccio.

Ma la nuova isola e il nuovo colpo sono solo alcune delle novità in arrivo con”The Cayo Perico Heist”. Rockstar Games ha confermato che il DLC introdurrà su GTA Online una serie di nuovi veicoli e location come il “The Music Locker”. In particolare, il nuovo club che sorgerà sotto il Casino Diamond e ospiterà alcuni DJ di fama mondiale. Non mancheranno anche nuove stazioni radio e canzoni che si aggiungeranno alla colonna sonora già ampia e variegata.