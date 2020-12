La fine del 2020 è un periodo molto importante per Rockstar Games. La software house infatti ha rivoluzionato la propria offerta videoludica apportando grandi cambiamenti ai propri titoli di punta: GTA Online e Red Dead Online.

Entrando più nello specifico, GTA Online riceverà il DLC più grande ed importante mai realizzato. Per quanto riguarda Red Dead Online, invece, il gioco è diventato totalmente standalone, separato da Red Dead Redemption 2.

Ma Rockstar Games sta anche lavorando in ottica futura, sviluppando i giochi che saranno pubblicati nei prossimi anni. Ecco quindi diventa sempre più probabile il debutto di GTA VI molto presto.

Il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto è ancora avvolto dal mistero. Nel corso di questi mesi sono trapelate alcune informazioni ma non è possibile considerale attendibili al 100%. Tuttavia Rockstar Games potrebbe aver pubblicato un easter egg molto interessante.

GTA Online ha anticipato l’arrivo di GTA VI?

Per anticipare il debutto del DLC di GTA Online denominato “The Cayo Perico Heist“, la software house ha pubblicato il teaser trailer che è possibile vedere nell’articolo. Le immagini del trailer scorrono veloci, ma ad un certo punto si possono notare delle coordinate GPS.

Inserendo queste coordinate su Google Maps, si ottiene come risultato una zona boscosa in Virgina, negli Stati Uniti. Effettuando uno zoom sul luogo in questione, le coordinate indicano una strada dalla forma molto particolare. Le curve molto spigolose formano due lettere estremamente riconoscibili, una “V” e una “I“. Gli utenti hanno immediatamente collegato queste lettere a GTA VI.

Ovviamente, in questo caso non c’è alcuna certezza che si tratti di un riferimento diretto al nuovo capitolo della saga. Potrebbe trattarsi di un puro caso, ma sappiamo tutti che Rockstar Games non lascia nulla al caso.