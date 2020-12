Il lancio di Cyberpunk 2077 ha avuto un sapore agrodolce per gli sviluppatori di CD Projekt RED e soprattutto per gli utenti. Da un lato ci sono i giocatori PlayStation 5 e Xbox Series X che possono godere di tutte le meraviglie di Night City al massimo del suo splendore.

Dall’altro invece ci sono gli utenti PlayStation 4 e Xbox One che invece stanno riscontrando enormi problemi. Il gioco infatti non può girare al meglio su un hardware così datato e ovviamente a farne le spese è la grafica.

La risoluzione su console old-gen è traballante così come il frame rate. Questo comporta che le scene più concitate vengano riprodotte quasi a scatti. Inoltre le texture non brillano, non mostrando una Night City viva, e infine la densità di popolazione è molto scarsa.

Gli utenti insoddisfatti potranno chiedere il rimborso per Cyberpunk 2077

Il problema più grande è che nel corso di questi anni nessuno di questi problemi è stato comunicato dalla software house agli utenti console. Ecco quindi che i ragazzi di CD Projekt RED hanno pubblicato un messaggio sul profilo ufficiale di Cyberpunk 2077. Il Tweet riporta una lettera di scuse ai giocatori.

I ragazzi di CD Projekt RED hanno promesso interventi rapidi per risolvere i problemi. Le patch e i bugfix arriveranno settimanalmente mentre nel prossimo anno sono previsti interventi molto più grandi.

Gli sviluppatori quindi chiedono pazienza ai giocatori per permettere di risolvere tutti i problemi del gioco. Tuttavia capiscono la frustrazione e per questo, chi vorrà, potrà chiedere il rimborso dell’acquisto. Per procedere con questa decisione, chi ha acquistato il gioco in formato digitale potrà chiedere il rimborso direttamente dai sistemi PSN e Xbox.

Per le versioni fisiche invece bisognerà rivolgersi al rivenditore presso cui è stato effettuato l’acquisto. In caso di problematiche, è possibile chiedere aiuto all’indirizzo email: helpmerefund@cdprojektred.com. L’iniziativa sarà valida fino al prossimo 21 dicembre.