Il prossimo 15 dicembre, Rockstar Games pubblicherà il nuovo DLC di GTA Online. L’espansione del gioco si intitolerà “The Cayo Perico Heist” e introdurrà una nuova location del tutto inedita. I giocatori infatti dovranno completare il più grande furto della storia, direttamente sull’isola privata di un noto trafficante di droga.

Nei giorni scorsi Rockstar Games ha pubblicato una serie di indizi che anticipavano i contenuti del DLC. Man mano che ci si avvicina al 15 dicembre, la software house sta confermando alcune indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi.

I giocatori più attenti avranno notato che già da qualche settimana, nella parte laterale del Diamond Casino e Resort, si è aperto un cantiere. In queste ore è arrivata la conferma che su GTA Online arriverà un nuovo club underground proprio all’interno del Casino.

Il locale si chiamerà “The Music Locker” e sarà la casa di alcuni DJ di fama mondiale. La location sarà completamente inedita e all’avanguardia, con un sistema audio impeccabile e un impianto luci straordinario.

Emergono le prime novità dell’atteso DLC di GTA Online

Introducing The Music Locker – Los Santos’ newest underground dance club, soon to be open to the public. Featuring opening resident, @moodymann313 with performances from @keinemusik and Palms Trax coming soon.

https://t.co/fxJEXtsZb2 pic.twitter.com/AbHzZx3b8v — Rockstar Games (@RockstarGames) December 5, 2020

Ad inaugurare il “The Music Locker” sarà Moodymann, famoso DJ di Detroit, che sarà in consolle per tutta la prima settimana. Le settimane successive invece salirà sul main stage il collettivo berlinese Keinemusik. In seguito suonerà anche Palms Trax con le sue sonorità vecchia scuola.

Se il “The Music Locker” sarà disponibile per tutti i giocatori di GTA Online, solo i proprietari di un attico nel Casino potranno contare sul trattamento VIP. Ci saranno tavoli riservati per i giocatori e tante novità da scoprire.

Ricordiamo che il DLC “The Cayo Perico Heist” conterrà tutte queste novità ma soprattutto tantissime altre cose non ancora confermate da Rockstar Games. Con questa espansione GTA Online si prepara ad un fine 2020 estremamente interessante.