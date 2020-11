Rockstar sta ufficialmente separando Red Dead Online da Red Dead Redemption 2. Ciò significa che potrai acquistare la modalità multiplayer online come prodotto autonomo su PC e console: non sarà free-to-play.

Tutte le novità su Red Dead Online

Questa nuova versione standalone di Red Dead Online verrà lanciata il 1 ° dicembre e costerà 20 euro. Tuttavia, per i primi mesi di disponibilità, dal lancio fino al 15 febbraio 2021, sarà scontato del 75% e verrà venduto a soli 5 euro. Come gioco online, richiede un abbonamento a PlayStation Plus o Xbox Live Gold se stai giocando rispettivamente su PS4 / PS5 o Xbox One / Series X | S.

Red Dead Online sarà venduto tramite PlayStation Store, Xbox Store, Rockstar Games Launcher, Steam ed Epic Games Store. Include l’esperienza RDO completa, senza differenze rispetto a ciò che otterresti possedendo Red Dead Redemption 2 , il che significa che non c’è niente di nuovo da acquistare se sei un giocatore esistente.

Questa versione standalone offrirà un’opzione per acquistare quello che viene chiamato Red Dead Redemption 2: Story Mode, che include la campagna per giocatore singolo, anche se il prezzo non è stato condiviso. RDO richiederà 123 GB di spazio libero per l’installazione. Non ci sono novità su miglioramenti specifici se stai giocando su PS5 o Xbox Series X | S, sebbene quelle piattaforme supportino il gioco attraverso la retrocompatibilità.

Questa è una versione notevole per Rockstar, dato che GTA Online – che continua a essere un enorme successo per l’azienda – non è stato disponibile separatamente da Grand Theft Auto V. C’è una versione standalone di GTA Online in arrivo nel 2021 , ma Red Dead sarà il primo dei giochi di Rockstar ad essere separato in questo modo.