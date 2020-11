È un periodo di grande fermento per Rockstar Games. Lo sviluppatore infatti ha annunciato che Red Dead Online diventerà un gioco standalone a partire dal primo dicembre. Questo significa che i giocatori che non possiedono Red Dead Redemption 2 potranno comunque giocare alla versione online e scoprire le meraviglie del Far West.

Red Dead Online sarà acquistabile al prezzo esclusivo di 4,99 euro per un periodo limitato di tempo. Lo sconto del 75% sul prezzo di listino sarà valido fino al 15 febbraio per l’acquisto su tutte le principali piattaforme. I giocatori potranno acquistare il gioco su PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Epic Games e Steam.

Per gli utenti console, è necessario possedere gli abbonamenti PlayStation Plus o Xbox Live Gold. Inoltre, chi possiede la versione PlayStation 4 e Xbox One del titolo potrà giocare anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S attraverso la retrocompatibilità.

Red Dead Online, in arrivo la versione standalone il nuovo DLC