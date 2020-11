Sin dal momento del lancio, Microsoft Flight Simulator ha stupito tutti per una grafica ai limiti del fotorealismo. Ma il titolo è pronto per fare un ulteriore passo in avanti vero l’immersività completa.

A partire dal prossimo 22 dicembre infatti arriverà un importante aggiornamento per il gioco. Gli sviluppatori di Asobo Studio hanno confermato il debutto del supporto alla Realtà Virtuale. La notizia è arrivata durante una sessione di domande e risposte su Twitch.

L’aggiornamento sarà rilasciato in forma gratuita per tutti gli utenti e su PC saranno supportati tutti i principali visori attualmente in circolazione. Nessun problema quindi se siete in possesso di un headset realizzato da Oculus o il set Index di Valve.

Gli sviluppatori inoltre hanno confermato che l’intera esperienza offerta da Microsoft Flight Simulator sarà trasportata sui visori VR. Questo significa che sarà possibile vivere l’esperienza di volo ma il visore potrà essere indossato dal momento dell’avvio del titolo. Infatti, saranno supportati anche i menù per garantire la massima continuità dell’esperienza virtuale.

