I ragazzi di CD Projekt RED hanno confermato che nel futuro di Cyberpunk 2077 è previsto l’arrivo di tanti DLC. Questa nuova espansione andrà ad ampliare la storia e verrà pubblicato dopo il lancio del titolo. Tuttavia, gli sviluppatori non hanno rilasciato maggiori dettagli in merito.

Secondo quanto emerso dalle recenti dichiarazioni di CD Projekt RED, per avere ulteriori informazioni in merito a questi DLC bisognerà aspettare il lancio di Cyberpunk 2077. Come sappiamo, il lavoro di ottimizzazione del titolo per tutte le console current-gen e soprattutto next-gen ha richiesto più tempo del previsto.

Durante i mesi di crunch, durante i quali gli sviluppatori hanno lavorato senza sosta, l’attenzione di tutti era concentrata sul titolo. La questione DLC è stata temporaneamente accantonata in quanto era più importante risolvere i problemi di Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 avrà tantissimi DLC, CD Projekt RED conferma

Tuttavia, considerando che ormai il debutto del gioco è imminente, i ragazzi di CD Projekt RED possono tornare a lavorare con calma all’espansione della storia. Cyberpunk 2077 è atteso per il 10 novembre e probabilmente dopo qualche giorno potremmo avere anche l’annuncio del DLC.

Secondo le dichiarazioni di Adam Kiciński, CEO della software house polacca, il nuovo enorme gioco non avrà meno DLC di The Witcher 3. L’altro capolavoro dello studio infatti ha potuto contare su oltre 30 ore di gioco aggiuntivo e sedici espansioni nel corso della sua lunga vita. Inoltre, sempre nelle prossime settimane, potrebbero arrivare maggiori informazioni la versione multiplayer di Cyberpunk 2077.

Non resta che avere ancora un po di pazienza per avere maggiori informazioni sul futuro di questo titolo tanto atteso.