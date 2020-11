Dopo tanta attesa e soprattutto tanti rinvii, finalmente Cyberpunk 2077 sembra pronto ad arrivare sul mercato. La data prevista di lancio è il prossimo 10 dicembre e al momento dovrebbe restare confermata senza ulteriori ritardi.

Il rinvio del gioco, inizialmente previsto ad inizio 2020, è legato al grande lavoro svolto da CD Projekt RED. La software house si è trovata a dover gestire l’ottimizzazione del titolo su console vecchie e nuove, oltre che PC e Stadia. Tutto questo lavoro aggiuntivo non era inizialmente previsto in quanto la volontà iniziale era di lanciare Cyberpunk 2077 solo su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Tuttavia, alla fine dei conti, il gioco è pronto ad uscire e gli sviluppatori confermano che non ci saranno ulteriori ritardi. Ecco quindi che i giocatori possono prepararsi ad accogliere sulle proprie console Cyberpunk 2077 senza ulteriori indugi.

Per essere pronti e non avere sorprese di nessun tipo, l’account Twitter PlayStation Game Size ha svelato lo spazio necessario per installare il gioco su PlayStation 4. In realtà questo spazio dovrebbe essere simile anche su PlayStation 5 ma al momento non c’è alcuna conferma.

Preparate le vostre PlayStation 5 e PlayStation 4 per Cyberpunk 2077

🚨 Cyberpunk 2077 (PS4) ▶️ Base Game : 71.730 GB

▶️ Update 1.01 : No Released Yet ▶️ Download Size : ~ 72 GB 🟩 Pre-Load : 12/8

🟩 Launch : 12/10 🟨 #Cyberpunk2077 #PS5 #PS4

⬜ @CyberpunkGame pic.twitter.com/avUP7xvEtN — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 26, 2020

Il lancio effettivo del gioco avverrà il 10 dicembre, ma gli utenti potranno iniziare a scaricare i dati a partire dall’8 dicembre. Questa scelta è stata ritenuta necessaria dai ragazzi di CD Projekt RED in quanto il pacchetto completo di Cyberpunk 2077 pesa circa 72GB.

I due giorni di anticipo dovrebbero consentire di scaricare tranquillamente tutti i file per essere pronti non appena gli sviluppatori daranno il via per giocare. Al momento non è chiaro se verrà rilasciata anche una patch da scaricare obbligatoriamente al day one e quale peso avrà questo aggiornamento. Certamente arriveranno maggiori dettagli nel corso dei prossimi giorni.