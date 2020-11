Per essere più vicino ad un mercato estremamente importante come quello Europeo, Tesla ha avviato la costruzione di uno stabilimento produttivo in Germania. La factory si chiamerà Giga Berlin e la data di completamento dei lavori è prevista per l’estate 2021.

Secondo i piani di Elon Musk, lo stabilimento Giga Berlin diventerà centrale per il futuro di Tesla. In Germania verrà prodotta la nuova Model Y che sarà venduta sul suolo Europeo e permetterà di evitare l’importazione dalle fabbriche Asiatiche o Americane.

Inoltre, Tesla utilizzerà lo stabilimento per portare avanti la Ricerca e Sviluppo di nuove soluzioni tecniche. Tra queste spiccano la continua ricerca sulle batterie e su nuovi materiali sempre più resistenti e leggeri.

Tesla vuole puntare sull’Europa con un veicolo elettrico esclusivo

Tuttavia, in una recente intervista, Elon Musk ha annunciato una notizia estremamente interessante. Il CEO di Tesla ha confermato che a Giga Berlin nascerà anche un nuovo modello esclusivo per il mercato Europeo. Secondo le prime indiscrezioni, la nuova vettura elettrica del brand sarà una berlina a due volumi compatta.

Questa decisione è nata in seguito ad una constatazione effettuata da Elon Musk direttamente a Berlino. Nella sua recente visita in Germania per controllare i lavori del nuovo stabilimento produttivo, ha girato per la città con una Model X. Si tratta di un veicolo veramente imponente e difficile da guidare in città oltre che quasi impossibile da parcheggiare.

Ecco quindi che realizzare una vettura compatta pensata per la città diventa fondamentale per Tesla. I canoni di design e funzionalità Europei sono diversi da quelli delle altre nazioni, per questo la vettura sarà realizzata dal nuovo Design Center che verrà realizzato a Berlino.