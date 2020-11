Il Guinness World Records ha certificato un incredibile risultato raggiunto da Porsche. Una Taycan è riuscita ad effettuare un drift continuo per 42 chilometri e 171 metri. Con questa distanza coperta di traverso dalla vettura, la casa tedesca si è assicurata il nuovo record mondiale.

Il successo è ulteriormente importante in quanto stabilisce il primo riferimento per i veicoli elettrici. Mai nessuna vettura a batteria aveva mai provato a cimentarsi in tale sfida. La vettura, inoltre, era impostata con la sola trazione posteriore e non la trazione 4X4.

Alla guida della Taycan c’era Dennis Retera, un pilota professionista, che ha girato presso il Porsche Experience Centre (PEC). Il brand di Stoccarda ha predisposto il tracciato in maniera apposita per raggiungere il record. Infatti, la casa ha scelto di driftare su una pista di forma circolare da 200 metri situata sul circuito dell’ Hockenheimring.

Porsche Taycan stabilisce un Guinness World Records unico nel suo genere

Per facilitare il drifting la pista era costantemente bagnata ma non per questo la sfida era più semplice. Infatti il pilota ha dovuto eseguire 210 giri di pista per superare i 42km e stabilire il record. In totale la prova ha richiesto 55 minuti e la velocità media di percorrenza del giro era di 46 Km/h.

Per certificare il risultato, il team del Guinness World Records ha utilizzato strumenti all’avanguardia. Infatti, sulla vettura sono stati montati sensori e rilevatori di vario genere oltre che telecamere e GPS. È possibile ammirare la sfida nel video pubblicato direttamente da Porsche sui propri canali social.