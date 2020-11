In queste ore è emersa la notizia di un nuovo accordo che vede come protagonista Huawei. Questa volta, il produttore cinese non sarà impegnato nella realizzazione di un nuovo device top di gamma, ma in un settore che sta diventando sempre più importante per il brand.

Si tratta del settore automotive e delle connected car. Infatti, Huawei ha creato una partnership con altri produttori impegnati nel settore per realizzare un nuovo brand automotive di fascia alta. Gli sforzi saranno concentrati sulla realizzazione di autovetture smart di ultima generazione.

Nell’accordo rientrano varie aziende, leader nei rispettivi settori. Troviamo infatti Contemporary Amperex Technology (CATL), un fornitore di batterie agli ioni di litio in grado di sviluppare e produrre le componenti. Partecipa anche Changan Automobile, un’azienda cinese specializzato nella produzione di vetture.

Huawei conferma la volontà di entrare nel settore automotive

Insieme a Huawei, l’obiettivo comune è quello di realizzare una piattaforma pensata per i veicoli elettrici. Ma non solo, si svilupperà inoltre anche la guida autonoma e soprattutto l’ottimizzazione dei servizi di bordo con un infotaiment all’avanguardia.

Infatti, tutte queste aziende puntano a rendere le vetture sempre più umane, offrendo una integrazione perfetta tra uomo e ambiente. Da un lato ci sarà la possibilità di controllare tutto con un click grazie alle dotazioni smart, dall’altro invece si potrà viaggiare a zero emissioni grazie ai motori elettrici.

La partnership ha una visione a lungo termine ma le aziende hanno già annunciato una prima timeline. La piattaforma “Ark Architecture” sarà ampiamente sfruttata nei prossimi cinque anni. Infatti, sono previsti circa 105 modelli in uscita tra cui 23 modelli nuovi ed elettrici. In questo modo, si vuole dare nuova vita al settore industriale cinese e soprattutto porre maggiore attenzione sulla mobilità elettrica.