In queste ore, AnTuTu ha pubblicato la classifica dei migliori device realizzati da Apple. Per stilare questa classifica, la piattaforma di benchmark si è basata sulle recensioni effettuate dagli utenti e sul numero di stelle ottenute dai device. I dati sono aggiornati ad ottobre 2020.

Iniziamo immediatamente dicendo che da questo elenco sono esclusi gli iPhone 12. Il motivo è semplice ed è legato al lancio dei device. Apple infatti ha presentato i nuovi top di gamma solo da poche settimane. In particolare, il lancio è avvenuto ufficialmente il 13 ottobre in alcuni mercati selezioni. Questa situazione ha di fatto ridotto il numero di utenti che potevano effettivamente provare il device.

Per questo motivo, AnTuTu ha deciso di escludere totalmente iPhone 12 dalla lista. Il device di Apple però sarà inserito nell’elenco relativo a novembre potendo contare su un numero maggiore di recensioni e quindi raggiungendo una posizione adeguata.

Ecco i device Apple preferiti dagli utenti secondo AnTuTu

Guardando alla lista completa troviamo:

iPad Pro (modello da 12.9 pollici) iPhone SE iPad Pro (modello da 9.7 pollici) iPad Pro 2 (modello da 10.5 pollici) iPhone 6s Plus iPhone 6s iPad 5 iPad Pro 2 (modello da 12.9 pollici) iPhone 7 iPad Pro 4 (modello da 12.9 pollici)

Stando al numero di stelle registrate dagli utenti, iPad Pro (12.9 pollici) è il migliore con una percentuale di gradimento del 99.48 percento. Al secondo posto si piazza iPhone SE con il 98.07% mentre in terza posizione troviamo iPad Pro (9.7 inch) con il 98.06%.

Il risultato riscontrato da AnTuTu per tutti i device Apple è estremamente indicativo. La classifica fa registrare punteggi di gradimento estremamente alti tanto che l’ultimo device ottiene comunque una valutazione che supera il 95%. Non resta che attendere la nuova classifica per scoprire come si comporterà iPhone 12 e se si posizionerà direttamente al vertice.