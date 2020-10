Apple ha presentato la nuova famiglia iPhone 12 solo da pochi giorni, ma il successo dei quattro device sembra già assoluto. Nonostante alcuni problemi di gioventù, gli utenti stanno acquistando in particolare la versione base e la versione Pro.

Nonostante i mercati in cui è possibile acquistare i device siano pochi e circoscritti, la domanda per i nuovi iPhone 12 sembra estremamente solida. Per questo motivo Apple ha deciso di aumentare la produzione chiedendo ulteriori 2 milioni di nuovi dispositivi.

La richiesta è stata effettuata da parte di Cupertino alla propria supply chain. La produzione vera e propria degli iPhone è affidata a partner sparsi in tutto il mondo che dovranno quindi organizzarsi per coprire la domanda.

Apple si aspetta che iPhone 12 sarà da record

La conferma di questa notizia arriva da una fonte interna al settore che ha segnalato i primi movimenti per adattarsi al cambiamento nella produzione. Ovviamente una notizia del genere viene accolta con felicità dai fornitori, soprattutto nella situazione di incertezza che caratterizzata questo anno.

Secondo alcune stime iniziali, la famiglia iPhone 12 potrebbe raggiungere una diffusione di circa 85 milioni di unità. Per quanto riguarda Apple invece, l’azienda punta a spedire oltre 230 milioni di dispositivi entro il 2021. Se si considera che al momento il record è detenuto dalla famiglia iPhone 6 con 222 milioni di device spediti, il nuovo iPhone 12 potrebbe essere il device dei record per Cupertino.

Solo guardando ai preordini, si stima che gli iPhone 12 potrebbero aver raggiunto tra 7 e 9 milioni di unità ancora prima della vendita ufficiale. Non appena i device saranno in commercio in tutti i mercati sarà possibile fare analisi più approfondite e stimare i nuovi risultati.