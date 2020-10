Senza troppa pubblicità, OnePlus ha presentato due nuovi smartphone: Nord N10 e Nord N100. Il produttore ha scelto di lanciarli sotto il brand Nord in quanto si tratta di device dal prezzo estremamente competitivo. Il calo di prezzo è associato anche a specifiche tecniche di fascia media, pur garantendo la completa esperienza OnePlus.

Il produttore ha confermato che i nuovi device saranno lanciati in Europa e in Inghilterra come primi mercati di riferimento. In seguito arriveranno anche in Nord America e nel resto del mondo.

Purtroppo non è stata confermata la data di disponibilità per l’acquisto, ma i prezzi sono molto interessanti. Al momento del lancio OnePlus Nord N10 avrà un prezzo di partenza di 329 euro mentre per Nord N100 si parte da 179 euro.

OnePlus Nord N100



Le specifiche tecniche ufficiali dei due nuovi smartphone dell’azienda rispecchiano quelle emerse nelle scorse ore. OnePlus Nord N100 è dotato di un display da 6.52 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 60Hz.

Il SoC è il Qualcomm Snapdragon 460 accompagnato da 4GB di memoria RAM e 64GB di memoria interna. La presenta dello slot dedicato al MicroSD permette di aumentare la memoria a disposizione.

Il comparto fotografico è caratterizzato da tre ottiche. La principale è da 13MP, accompagnata da un sensore da 2MP dedicato all’effetto Bokeh e un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale invece è da 13 MP. La batteria è da 5000mAh ed è presente l’ultima versione di OxygenOS basata su Android 10.

OnePlus Nord N10 5G

Per quanto riguarda OnePlus Nord N10 invece, il device è caratterizzato da un display da 6.49 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz. Il SoC è il Qualcomm Snapdragon 690 accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Lo smartphone può contare sulla connettività 5G e su una batteria da 4300mAh con suporto alla ricairca rapida a 30W. La fotocamera diventa quadrupla con un’ottica principale da 64MP, un sensore ultra-wide da 13MP e i due sensori da 2MP del Nord 100.