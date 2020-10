I nuovi iPhone 12 sono appena stati presentati e ovviamente la curiosità sui device è estremamente alta. Questo significa che presso gli Apple Store internazionali, i modelli di prova sono visti, toccati e maneggiati da tante persone.

Purtroppo però, dalla Cina arrivano delle informazioni piuttosto sconcertanti. I modelli da esposizione degli iPhone 12 soffrono di alcuni problemi di gioventù. In seguito all’utilizzo prolungato, la vernice di rivestimento è già fortemente deteriorata.

Questa situazione non sarebbe troppo preoccupante per device con parecchi anni sulle spalle, ma qua parliamo di device esposti da meno di una settimana.

La notizia è stata pubblicata da TechSina in seguito all’esperienza diretta di Lie Feng. La blogger ha notato il problema all’interno di un Apple Store in Cina, mentre maneggiava un iPhone 12.

Come se non bastasse, da Twitter emerge un altro problema legato ad iPhone 12. Il noto Max Weinbach, giornalista di Android Police, si è confrontato con una situazione surreale. Ha poggiato il proprio iPhone 12 sul tavolo e quanto l’ha ripreso in mano ha trovato la backcover posteriore rotta.

What in the actual fuck. My phone didn’t fall, drop, or do anything anywhere. I literally placed it on a table face down and when I look at it, the glass is broken.

I’m fine admitting when I break something, this WAS NOT me. pic.twitter.com/b6alnPpxVs

— Max Weinbach (@MaxWinebach) October 24, 2020