Il lancio di OnePlus Nord ha rappresentato un evento importante per l’azienda. Il brand ha sfruttato l’evento per confermare un cambio di rotta fondamentale, sdoppiando la propria offerta.

Si tratta di un ritorno alle origini per OnePlus che all’inizio della propria storia produceva top di gamma ad un prezzo estremamente competitivo. Ma adesso le esigenze dei clienti sono cambiati e anche l’azienda deve tenerne conto.

Infatti è apparso chiaro da subito che la nuova linea di prodotti del brand OnePlus Nord saranno caratterizzati da alcune particolarità. Nonostante l’esperienza utente completamente in linea con gli altri device del brand, la dotazione hardware si colloca nella fascia medio-alta del mercato. Questo permette di realizzare smartphone dal prezzo più contenuto rispetto ai flagship.

Ecco quindi che non sorprende sapere che sono in arrivo due nuovi device, Oneplus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100. Il lancio di questi smartphone è previsto per il 26 ottobre e proprio prima della presentazione è emerso il possibile design e la scheda tecnica completa.

Exclusive: this is what the OnePlus Nord N10 and N100 will look like

The camera module will be slightly oval shaped. Power button on the right and volume up/down on left. Both will feature a rear fingerprint scanner. Can't see the alert slider.#OnePlusNordN10 #OnePlusNordN100 pic.twitter.com/RtiFJZtxqO

— Mukul Sharma (@stufflistings) October 26, 2020