In questi giorni, 13 e 14 ottobre, sta avendo luogo su Amazon il Prime Day, con una serie di offerte dedicate ad ogni tipo di utente. Ma veramente ogni tipo. Infatti, è possibile trovare un’offerta imperdibile anche per il mondo di Sony.

Tutti gli appassionati di PlayStation potranno acquistare entro stasera il pass annuale per PlayStation Now ad un prezzo estremamente scontato. Appena 41,99€ al posto del 59,99€ previsti solitamente. Un risparmio di quasi 20€ che vi permetterà di accedere ad una lunga serie di offerte e sconti dedicati. Vediamoli insieme!

Ps Now scontato per il Prime Day, ecco cosa offre

Con questo abbonamento, disponibile anche in formati ridotti, di un mese e tre mesi, vi permetterà di giocare alle esclusive più belle del mondo di PlayStation, con titoli tripla A inclusi nel prezzo. Ogni mese il catalogo si aggiorna, fornendovi due giochi gratuiti da ottenere nella vostra libreria per sempre, più altri da giocare per un tempo limitato. Una possibilità veramente incredibile, soprattutto con il prezzo scontato di un terzo rispetto a quello di listino.

Che voi siate degli appassionati o dei giocatori provetti, non importa: quest’offerta è da cogliere al volo poiché scade a mezzanotte di oggi, con la fine di questi due giorni molto intensi. Potete acquistarlo a questo link, oppure cercare direttamente su Amazon ciò che più vi interessa.

Fateci sapere nei commenti se siete riusciti ad approfittare di questo Prime Day per acquistare qualcosa che desideravate da tempo. Continuate a seguirci per non perdervi nessun aggiornamento e nessuna novità nel mondo della tecnologia!