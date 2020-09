Il grande sport non si ferma mai sui canali di Sky. In attesa del ritorno per le principali competizioni calcistiche (Serie A e Champions League), i clienti della pay tv satellitare in queste settimane si stanno godendo le emozioni di altri sport tra cui Formula 1, tennis e basket NBA. Oltre alla sua classica offerta satellitare, oramai la piattaforma è costantemente impegnata anche nel settore strategico dello streaming.

Le iniziative messe a disposizione dal servizio NOW TV sono, a tal proposito, più popolari che mai. Grazie a NOW TV è possibile accedere alle principali esclusive di Sky a prezzi da ribasso. Il servizio rappresenta quindi una via alternativa a valida alla tecnologia IPTV.

Sky ed il servizio NOW TV: le promozioni streaming migliori della pay tv

Sempre con NOW TV – cosa da non tralasciare – sarà possibile accedere alle migliori esclusive della pay tv senza decoder, senza parabola e sopratutto senza vincolo d’abbonamento. Il servizio è compatibile su smartphone, tablet, pc e persino Smart TV.

Capitolo prezzi. NOW TV presenta due diverse promozioni per i clienti. Nella prima offerta, quella del ticket Sport, gli utenti potranno vedere tutti gli eventi targati Sky al costo di 29,99 euro.

L’altra iniziativa è quella per i contenuti extra sportivi e calcistici. I clienti potranno selezionare un pacchetto a scelta tra i ticket Intrattenimento, Serie tv e Cinema al semplice costo di 9,99 euro ogni mese. Per un’esperienza completa sarà anche possibile scegliere la visione di tutti e tre i ticket di abbonamento al prezzo mensile di 19,99 euro.