Dazn è uno tra i servizi di streaming legato allo sport più usati dagli italiani. Grazie al suo servizio, che settimanalmente garantisce ai propri utenti la visione di tre partite di Serie A, tutta la serie B e moltissimi altri sport, dal ciclismo al tennis, dalla boxe alla Formula 1, si è conquistato la fiducia di migliaia di persone. Insomma, una piattaforma veramente molto utile ed economica per tutti gli appassionati, che possono seguire i propri sport preferiti da casa e soprattutto in mobilità.

Normalmente l’abbonamento costa una quota mensile di 9,99€, usabile per un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente. Tuttavia, con questa offerta di Sky potrete ottenere la visione del nuovo canale Dazn 1 in maniera del tutto gratuita. Ecco come fare per attivare la promozione.

Sky e Dazn, l’unione fa la forza per un servizio al top

L’offerta di cui stiamo parlando resterà attiva almeno fino al 30 giugno 2021. Si tratta della Sky e DAZN insieme: nello specifico, questa promozione fornisce ai clienti Sky la visione del canale DAZN1 in maniera completamente gratuita, al posto del pagamento della tariffa di 9,99 al mese.

Tuttavia, per usufruire di questa nuova offerta, le cui condizioni complete potete trovare facilmente sul sito ufficiale di Sky, vengono indicate delle condizioni: il cliente Sky deve avere attivo un abbonamento residenziale via satellite con decoder HD, in regola con i pagamenti almeno da 3 anni e con un pacchetto Sky Sport e Sky Calcio.

Se rientrate a tutti gli effetti in queste condizioni previste dall’offerta, non aspettate oltre e godetevi tutto lo sport che volete! Fateci sapere nei commenti se siete riusciti ad ottenere Dazn gratis e continuate a seguirci per non perdervi nessun aggiornamento in merito e nessuna novità nel mondo della tecnologia.