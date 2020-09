Vodafone in questi ultimi mesi non si è concentrata solo ed esclusivamente nel mercato della telefonia. Il provider, così come TIM, è infatti attivo anche nel settore strategico dello streaming televisivo. Il lancio della piattaforma Vodafone TV è stato strategico sotto questo punto di vista e già tanti clienti hanno scelto questo ulteriore servizio.

Vodafone, con la piattaforma streaming ci sono Amazon, DAZN e Sky

I clienti che attivano la Vodafone TV potranno beneficiare di una serie di vantaggi esclusivi. La novità delle ultime ore è ad esempio la presenza di un anno a costo zero per il servizio Amazon Prime Video. Gli utenti del provider inglese avranno libero accesso al portale di Amazon con migliaia di serie tv e film.

Importante è anche la partnership con NOW TV, l’estensione streaming di Sky. Questa promozione è vantaggiosa in particolar modo per gli amanti di calcio e sport. Le principali esclusive di Sky (tra cui Serie A, Champions League e. Formula 1) saranno disponibile al costo mensile scontato di soli 30 euro.

Sempre con NOW TV, gli abbonati del gestore potranno aggiungere anche i titoli relativi al pacchetto Intrattenimento. In questo caso, il prezzo mensile raggiungere la somma di 40 euro. Per l’uno e per l’altro pacchetto, a tutti i clienti di Vodafone sarà quindi garantito una riduzione di 10 euro sui classici listini.

Sempre per gli appassionati di sport e di calcio, inoltre, Vodafone mette a disposizione un ulteriore vantaggio. Chi sceglie queste promozioni avrà anche diritto a sei mesi gratuiti per un account di DAZN.