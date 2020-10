I rumor riguardanti gli attesissimi iPhone 12 si susseguono giornalmente. L’attesa verso i device realizzati da Apple è estremamente alta ma al momento da Cupertino non arriva nessuna notizia ufficiale. Per fortuna ci pensano i leaker a tenerci aggiornati sulle ultime novità.

In queste ore infatti, grazie ad un Tweet di Apple Rumors, siamo in grado di conoscere i prezzi di lancio per tutte le versioni di iPhone 12. L’indiscrezione tiene conto anche dei vari tagli di memoria offrendo una panoramica completa su tutta la gamma.

Ecco i prezzi di tutti i modelli di iPhone 12 in arrivo

Si inizia con iPhone 12 Mini, il più piccolo tra tutti con display da 5.4 pollici. I tagli di memoria e i prezzi saranno:



64GB – 649 dollari

128GB – 699 dollari

256GB – 799 dollari

Per quanto riguarda iPhone 12 invece, il display sarà da 6.1 pollici e i prezzi saliranno esattamente di 100 dollari per ogni taglio di memoria. Il primo salto importante si avrà con iPhone 12 Pro, infatti si avrà:

128GB – 999 dollari

256GB – 1099 dollari

512GB – 1299 dollari

Per quanto riguarda invece la variante Pro Max, anche in questo caso il prezzo sarà maggiore di 100 dollari per ogni tagli di memoria. Si arriverà a toccare i 1399 dollari per la variante da 512GB di iPhone 12 Pro Max.

Sempre secondo le indiscrezioni, la versione base e la variante Pro condivideranno la stessa diagonale dello schermo da 6.1 pollici. Per quanto riguarda la versione Pro Max invece il display arriverà a misurare 6.7 pollici.

Tutti i modelli saranno caratterizzati da un pannello OLED ma il refresh rate non sarà a 120HZ, ma forse si fermerà a 90Hz. Non mancherà il supporto al Face ID e alla connettività 5G. In particolare le varianti Pro potranno contare anche sullo scanner LiDAR per migliorare gli scatti fotografici.