Il colosso cinese Lenovo ha appena svelato il suo primo notebook con schermo pieghevole, chiamato comunemente anche foldable. Si chiama ThinkPad X1 Fold.

I preordini sono già possibili e l’uscita è prevista per le prossime settimane. Il prezzo come previsto sarà un po’ alto ma probabilmente ne varrà la pena. Scopriamo maggiori dettagli.

Lenovo ha svelato il suo primo notebook pieghevole

hinkPad X1 Fold è il primo notebook con schermo pieghevole che arriva sul mercato italiano. Apice dell’innovazione ingegneristica, X1 Fold porta con sé un mix di portabilità e versatilità che definisce una nuova categoria di personal computing, abilitata dai processori Intel Core con tecnologia Intel Hybrid e resa possibile dal programma di innovazione Project Athena di Intel.

Unendo in un singolo dispositivo le funzionalità d’uso di smartphone, tablet e laptop, questo PC pieghevole rimodella il modo di lavorare, giocare, creare e connettersi. Con il 5G opzionale, la connessione è più veloce, sicura e ottimizzata, mentre sono presenti specifiche funzionalità di protezione e di sicurezza ThinkShield. Insomma, un dispositivo tutto da scoprire.

Lenovo ha annunciato insieme al ThinkPad X1 Fold, anche altri prodotti come il nuovo ThinkPad X1 Nano. Si tratta del più leggero ThinkPad di sempre con appena 907 grammi di peso e stabilisce nuovi standard in termini di prestazioni e funzionalità e un design avveniristico e ultraleggero. Primo Lenovo ThinkPad basato sulla piattaforma Intel Evo platform e con processori Intel Core di undicesima generazione, X1 Nano si distingue per la grande velocità e le funzionalità intelligenti mantenendo al contempo una ottima durata della batteria. Non ci resta che attendere l’arrivo sul mercato italiano, che non dovrebbe essere molto lontano.