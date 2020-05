Giornata ricca di annunci in casa Lenovo. Non solo l’azienda ha comunicato che i ThinkPad della serie T, X ed L annunciati nel mese di febbraio saranno disponibili a breve, ma ha anche presentato i nuovi ThinkPad E14 ed E15 dotati di processori AMD fino a Ryzen™ 7 4700U con grafica Radeon.

I nuovi ThinkPad sono caratterizzati da una ratio screen-to-body dell’85% e di alcune funzionalità innovative, tra cui il lettore biometrico delle impronte digitali ed una videocamera a infrarossi opzionale con tecnologia Glance di Mirametrix. Questa provvede a bloccare automaticamente il laptop quando l’utente si allontana dallo schermo, così da garantire una maggiore sicurezza e proteggere i file e altre informazioni dagli occhi indiscreti.

Oltre a garantire una lunga autonomia, qualificandosi come laptop ideali per i professionisti sempre in movimento, i ThinkPad E14 ed E15 offrono anche una eccellente esperienza audio e video. I dispositivi implementano, a tal proposito, degli altoparlanti Harman con software Dolby Audio e microfoni dual array a lunga portata. Sono anche disponibili dei tasti rapidi per accedere a Microsoft Teams o a Skype for Business, alcune delle piattaforme di lavoro più popolari del momento.

Lenovo ThinkPad E14 ed 15, collaborazione con AMD e prezzi

A garantire prestazioni elevate, sicurezza ed una più lunga durata della batteria è la tecnologia a 7 nm di AMD. Le soluzioni AMD PRO, poi, offrono ancora più sicurezza, gestibilità e longevità della piattaforma.“Siamo lieti di lavorare in partnership con AMD e di utilizzare la loro tecnologia a 7 nm all’interno dei nostri laptop ThinkPad, offrendo ai nostri clienti soluzioni avanzate che li aiuteranno ad assicurare la business continuity durante e dopo questo momenti difficili”. Ha commentato Jerry Paradise, vice president, commercial portfolio, Lenovo PC & Smart Devices.

Per quanto riguarda la disponibilità ed i prezzi, da intendersi con IVA esclusa, ecco quelli comunicati dall’azienda: