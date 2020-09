Nei mesi scorsi è emersa una notizia riguardante Google impegnata nello sviluppo di un nuovo device dedicato allo streaming chiamato Sabrina. Secondo le indiscrezioni, il nuovo device avrà funzionalità simili alla Chromecast e porterà con se anche una piccola rivoluzione dei servizi offerti da BigG. Infatti, il mondo Android TV è destinato a cambiare ed evolversi in Google TV.

Queste prime informazioni, così come l’immagine che si può ammirare in apertura, sono state lanciate lanciate dai ragazzi di XDA Developers. Tuttavia, in queste ore sono emersi ulteriori dettagli che confermano quanto trapelato in precedenza ed offrono anche nuovi spunti sul device. Le novità su Google Sabrina provengono da Artem Russakovskii di Android Police. Il fondatore del sito ha pubblicato un Tweet dove anticipa il prezzo del dispositivo.

Now Target's internal system dropped Sabrina's the price to $49.99 and renamed it to "Google Chromecast with Google TV" (not Android TV), giving legs to May's rumor from @9to5Google about the rebranding of Android TV back to Google TV (https://t.co/HV1rfeo4bK).

— Artem Russakovskii (@ArtemR) September 12, 2020