I messaggi di truffa continuano a popolare le caselle email di tutti gli utenti. Non passa un giorno senza che non si riceva un messaggio che prometta premi per concorsi a cui non si è mai partecipato. Una delle ultime truffe messe in piedi dai malintenzionati mira a colpire gli utenti di Decathlon.

Con la promessa di un voucher da mille euro, gli hacker vogliono impossessarsi dei dati personali degli utenti. Il loro obiettivo come al solito è quello di svuotare i conti o la carta di credito dei malcapitati.

Per farlo, si affidano a delle email di phishing. Il messaggio sembra inviato direttamente dall’azienda che menzionano, in questo caso Decathlon, ma non è così. Sfruttano il logo e la popolarità del brand per attirare gli utenti meno attenti e far compilare loro delle finte schermate di registrazione. In questo modo possono ottenere tutti i dati sensibili degli utenti e anche il numero di carta di credito o conto corrente.

Fate attenzione a questo messaggio truffa

“Ciao,



Il tuo indirizzo e-mail é tra i finalisti dell’estrazione mensile che si é tenuta a Roma la scorsa settimana.

Non perdere altro tempo, accedi al nostro sito per ricevere il tuo buono Decathlon:



Voucher Decathlon 1000€!



PIN esclusivo per i finalisti: DCT1564



Conferma la tua partecipazione prima della fine di questo mese, i premi non consegnati saranno riestratti.



Congratulazioni, clicca qui per completare la tua registrazione“.

Un nostro lettore ha ricevuto questo messaggio e ce l’ha immediatamente segnalato. Per la vostra sicurezza abbiamo eliminato tutti i link a siti e pagine non affidabili. Tuttavia, non abbiamo toccato il corpo del messaggio, che risulta identico a come appare nella casella email.

Il nostro consiglio, come sempre, è quello di diffidare sempre e non credere a strane vittorie. Cancellate immediatamente il messaggio e non inserite i vostri dati online su siti non affidabili. Effettuate gli accessi solo sui siti ufficiali che presentano il lucchetto nella barra degli indirizzi.