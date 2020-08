Il Samsung Galaxy M51 è apparso online la prima volta all’inizio di quest’anno a marzo, quando il famoso leaker @OnLeaks ha condiviso i rendering CAD del dispositivo in arrivo. All’epoca, non avevamo molte informazioni sulle sue specifiche, ma i rendering hanno rivelato che il dispositivo sarebbe stato dotato di un display da 6,5 ​​pollici con un foro per la fotocamera selfie, un sensore di impronte digitali capacitivo sul pannello posteriore e USB type-c per la ricarica.

Ora, il leaker Ishan Agarwal è riuscito a ottenere maggiori dettagli sul dispositivo, comprese le informazioni sulle sue varianti di RAM / archiviazione. Secondo un recente rapporto di Pricebaba, il Samsung Galaxy M51 sarà dotato di un display Super AMOLED Infinity-O da 6,7 ​​pollici con un foro per la fotocamera selfie. Il dispositivo, molto probabilmente, sarà alimentato dal chip Snapdragon 730 di fascia media di Qualcomm, abbinato a 6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Samsung Galaxy M51 potrebbe arrivare prima del previsto

Come si è visto nei rendering trapelati, il Samsung Galaxy M51 includerà una configurazione a quattro fotocamere sul retro con un sensore primario da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP, un sensore di profondità da 5 MP e una fotocamera macro da 5 MP. Sulla parte anteriore, il dispositivo sarà dotato di uno snapper selfie da 32 MP. Il rapporto aggiunge inoltre che il dispositivo sarà dotato di un’enorme batteria da 7.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W. Sul fronte del software, il dispositivo eseguirà la One UI 2.1 di Samsung basata su Android 10.

Mentre il Samsung Galaxy M51 sembra essere uno smartphone di fascia media standard, la sua batteria da 7.000 mAh gli darà sicuramente un vantaggio rispetto alla concorrenza. Sulla base delle prestazioni del Galaxy M31s, che racchiude una batteria da 6.000 mAh, possiamo tranquillamente presumere che il Galaxy M51 offrirà oltre 20 ore di schermo acceso e durerà comodamente oltre due giorni con una singola carica.

Al momento, non abbiamo informazioni ufficiali da Samsung in merito alla tempistica del rilascio del Galaxy M51. Tuttavia, Pricebaba afferma che il dispositivo sarà svelato a settembre. Vale anche la pena notare che una pagina di supporto per il dispositivo è stata recentemente individuata sul sito Web di Samsung Russia, il che suggerisce che potrebbe essere rilasciato nelle settimane successive.