Lo Svuotatutto di Trony migliore degli ultimi mesi prosegue fino al 24 agosto, garantendo all’utente finale una miriade di offerte e di prezzi bassi, a patto che sia però disposto ad una limitazione decisamente importante.

La campagna promozionale descritta nel nostro articolo non può essere fruita ovunque in Italia, bensì risulta essere disponibile solamente in una specifica regione, stiamo parlando della Campania. Tutti i prezzi e le offerte sono legate alla data del 24 agosto 2020, e naturalmente anche alla suddetta limitazione temporale.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram, riceverete codici sconto gratis ed una miriade di offerte Amazon davvero incredibili.

Trony: quali sono i prezzi più bassi

I prezzi più bassi di Trony partono sicuramente dal Samsung Galaxy S20, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, il cui acquisto è decisamente consigliato al prezzo di soli 699 euro (versione no brand).

Stesso discorso vale per il Samsung Galaxy S20+, per gli utenti che non vogliono accontentarsi del modello base, ecco arrivare una soluzione ancora più invitante, con 799 euro si potrà acquistare il top di gamma più equilibrato della serie Galaxy.

Rientrando, infine, entro i 450 euro di spesa, l’occhio cade sicuramente sull’Oppo Find X2 Lite, uno smartphone di qualità eccellente, perfettamente inserito nella fascia media del mercato della telefonia mobile, proprio con i 449 euro necessari per il suo acquisto.

Tutti i dettagli del volantino Trony sono fruibili direttamente qui sotto tra le pagine della campagna, ricordatevi le limitazioni indicate, per approfittarne dovrete recarvi personalmente in uno dei negozi dislocati nella regione Campania, non sul sito ufficiale o altrove.