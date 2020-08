Expert continua a fare la voce grossa nel mercato della telefonia mobile, riuscendo nel contempo a garantire all’utente la possibilità di mettere le mani su una miriade di prodotti dai prezzi fortemente ribassati.

In attesa di conoscere da vicino la nuova campagna promozionale, è arrivato il momento di volgere momentaneamente lo sguardo al sito ufficiale, per scoprire nel dettaglio quali sono le migliori offerte attive solamente online. Tutti i prodotti elencati nel nostro articolo possono essere acquistati da casa, con spedizione a pagamento.

Volantino Expert: il risparmio è sempre alla portata di tutti

I prodotti di ultima generazione in forte sconto partono dalla fascia più alta, come Samsung Galaxy S20+ a 879 euro, passando anche per un Galaxy S20 Ultra a soli 1179 euro o un Galaxy S20 a 749 euro. Sempre restando nel mondo dell’azienda sudcoreana possiamo anche trovare Galaxy A71 in promozione a 399 euro, Galaxy S10 Lite a 529 euro, Galaxy Note 10 Lite a 499 euro, Galaxy A20e a 139 euro, arrivando infine su Huawei P30 a 449 euro, LG Velvet a 649 euro, LG K41s a 149 euro, Motorola Edge+ a 1099 euro, Xiaomi Redmi 9A a 119 euro, Motorola Moto E6S a 119 euro, Huawei P40 Pro+ a 1399 euro, Huawei P30 Pro New Edition a 849 euro, Huawei P40 Lite 5G a 399 euro e così via.

I prezzi sul sito ufficiale sono molto volatili e soggetti a cambiamenti anche nel corso della stessa giornata, il consiglio è di collegarvi direttamente a questo indirizzo per valutarli di persona. Ricordate che potrebbero essere leggermente differenti rispetto al momento in cui abbiamo steso l’articolo.