La ricerca e sviluppo nel settore degli smartphone pieghevoli è in continuo fermento. Huawei infatti sta lavorando ad un nuovo concept di device foldable che potrebbe arrivare a breve.

Stando alle ultime indiscrezioni, il colosso Cinese sta valutando la fattibilità di un device simile al Galaxy Z Flip. La soluzione Samsung prevede un dispositivo pieghevole con una linea di chiusura a conchiglia. Rispetto al Galaxy Fold che ha una la linea di piegatura verticale, il Galaxy Z Flip invece si piega in orizzontale.

Il nuovo device Huawei si potrebbe chiamare Mate V e potrebbe assomigliare al render mostrato in apertura. La scelta di realizzare un device a conchiglia permette di mantenere le dimensioni compatte quando non lo si utilizza . Tuttavia, all’occorrenza lo si può aprire e avere comunque a disposizione un ampio display.

Nel render immaginato dai ragazzi di LetsGoDigital, il Huawei Mate V presenta un notch nella parte superiore che integra le fotocamere anteriori e la capsula auricolare. Potrebbe anche essere presente un sistema di sblocco attraverso il volto attraverso la tecnologia 3D.

Huawei Mate V sarà il nuovo pieghevole del brand?

Un display secondario è previsto sulla scocca esterna, immediatamente sotto il gruppo ottico posteriore. Questa scelta permette agli utenti di visualizzare rapidamente le notifiche senza dover aprire il Mate V.

Il nuovo device pieghevole non sarà l’unica novità di Huawei che potrebbe arrivare in futuro. Infatti, il produttore sta lavorando alla MateStation, una dock station multifunzione. Secondo le indiscrezioni, si tratta di un supporto per smartphone in grado di ricaricare il device e al tempo stesso garantire il collegamento ai PC e ai monitor.

Ovviamente la MateStation servirà ad ampliare la dotazione di porte dello smartphone ed in generale a migliorare la connettività tra diversi device. Non è da escludere un migliore supporto alla modalità Desktop integrata negli ultimi device Huawei.