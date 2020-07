La presentazione della famiglia Galaxy Note 20 è sempre più vicina. L’appuntamento fissato da Samsung per il lancio è confermato per il 5 agosto e in quella occasione verranno finalmente svelati i device. Parliamo al plurale perchè quasi certamente ci saranno almeno due smartphone.

Il primo sarà il Galaxy Note 20 mentre il secondo sarà la versione Plus o Ultra. Quale delle due sarà presentata da Samsung è ancora un mistero. Tuttavia, grazie ad alcune indiscrezioni, possiamo scoprire quale System on a Chip sarà montato sugli smartphone.

Con un Tweet sia il noto leaker Ice Universe che che il noto redattore di XDA Developers, Max Weinbach, hanno confermato la stessa notizia. Samsung è pronta proseguire la tradizione e montare due SoC diversi sui propri device.

Can confirm. I have found no references to any new chip other than Snapdragon 865+ in the firmware's I have on hand.



The Exynos 990 will be used in the Note 20 and Note 20 Ultra. https://t.co/AGee7eHv8F