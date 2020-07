Sembra che Realme sia pronta a raggiungere un primato inedito. Il produttore infatti ha sviluppato in sistema di ricarica rapido innovativo che è pronto al debutto. Il nome di questa tecnologia è “Ultra Dart” e raggiunge i 120W di ricarica.

La nuova Ultra Dart supera, e anche di molto, la precedente tecnologia denominata Super Dart a 65W. Secondo le prime indiscrezioni, la nuova tecnologia di ricarica rapida è in grado di sprigionare prestazioni clamorose.

Prendendo come riferimento una batteria da 4000mAh, la Ultra Dart riesce a ricaricare oltre un terzo della batteria in appena tre minuto. Per raggiungere il 100% della carica bisogna aspettare circa 10 minuti. Si tratta di un valore eccezionale che dimostra i progressi che ha fatto la tecnologia in questo settore.

A reliable source tells me that #realme’s developing a 100W+ fast charging tech to be revealed in July. It might be called "Ultra Dart" and can charge 1/3rd of a 4000mah+ battery in just 3 mins.

As you can see in the image, 11660mA indicates almost 120W of charging speed. pic.twitter.com/tfjJZFHiPx

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 9, 2020