La nuova settimana inizia all’insegna del divertimento su Netflix. Il colosso dello streaming infatti ha pubblicato la TOP 10 dei film e delle serie TV più viste in Italia. La classifica si basa sul numero di visioni effettuate per i vari titoli nel nostro Paese.

Emerge subito un dettaglio importante. Nonostante il caldo e l’afa, gli utenti si concedono comunque un po di tempo per guardare le nuove uscite e non solo. Infatti, la classifica dimostra come alla voglia di estate si affianca anche il mistero. Di seguito proponiamo la classifica ufficiale di Netflix per questa settimana:

Ecco i contenuti più visti su Netflix

Sotto il sole di Riccione Dark Warrior Nun 365 giorni I Griffin Desperados Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa Le ragazze del centralino Assassin’s Creed Cani sciolti

In prima posizione svetta “Sotto il sole di Riccione“, un film originale Netflix che parla dell’amicizia nata tra un gruppo di amici in vacanza a Riccione. Particolare è la colonna sonora che prende spunto dalle canzoni dei Thegiornalisti.

Al secondo posto invece tornano i misteri di “Dark” con la terza e ultima stagione della serie rivelazione Netflix. La storia è iniziata con la scomparsa di un bambino e si è evoluta in viaggi nel tempo e paradossi che coinvolgono tre generazioni.

La TOP 3 si chiude con “Warrior Nun“, un’altra serie originale che racconta la storia di una ragazza orfana che si sveglia in un obitorio e scopre che la sorte le ha riservato un destino particolare. Infatti, la ragazza è la prescelta di un ordine segreto che ha il compito di cacciare i demoni.