Confrontare elettrico e diesel appare essere sempre un’operazione abbastanza complicata, proprio perché parliamo di due motorizzazioni completamente differenti, le quali affondano le proprie radici in sistemi difficilmente confrontabili. Un resoconto molto dettagliato e decisamente interessante viene fornito da Peugeot, in una indagine portata avanti sulla propria 208, in versione elettrica e diesel.

Stando ai test e alle valutazioni effettuate, il modello con combustione interna da 41 litri riesce ad accumulare 438,7kWh di energia, quando invece l’elettrico si ferma a 50kWh (la capienza effettiva della batteria integra all’interno). La differenza però la fanno i consumi effettivi ogni 100km, poiché il diesel consumerà 51,94 kWh/100km, contro i soli 16,1 kWh/100Km dell’elettrico, circa 3,5 volte di più

Il confronto è impari in termini di capacità complessiva chilometrica, considerando infatti che un diesel da 130V di Peugeot ha un serbatoio da 836km, mentre la batteria dell’auto elettrica si ferma a 320km, quale consumerà di più (in termini di energia) ogni 100km?

Diesel vs Elettrico: chi vincerà?

L’elettrico vince a mani basse, considerando un costo dell’energia oscillante tra 0,2 euro/kWh e 0,45 euro/kWh (il primo per la ricarica a casa, il secondo per le fast charge che trovate in strada), una ricarica completa comporterà un costo effettivo tra 10 e 22,5 euro, portando quindi la Peugeot 208 elettrica a costare all’utente tra 2,94 e 6,6 euro ogni 100 chilometri.

Il diesel, invece, propone un consumo fisso di 4,9 litri ogni 100km, considerando un prezzo medio di 1,40 euro al litro, il costo effettivo corrisponderebbe a 6,86 euro ogni 100km.

A conti fatti, e dati alla mano, il motore elettrico è sicuramente più conveniente di uno a combustione interna di ultima generazione.