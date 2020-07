CoopVoce: ChiamaTutti TOP 30 e Easy+ per battere tutti, si parte da 5 euro

CoopVoce ha dato grande prova di maturità in più occasioni, soprattutto mostrando le sue offerte migliori che cambiano molto spesso. Sul sito ufficiale infatti la linea molto celebre del gestore denominata ChiamaTutti, ogni mese aggiunge qualche novità.

Il mese di giugno è stato caratterizzato dall’arrivo di due nuove soluzioni che anche per questo mese di luglio sono state rinnovate e riproposte per tutti. Secondo quanto riportato la crescita del noto provider virtuale è stata davvero esponenziale, soprattutto negli ultimi tempi. Sono stati tanti gli utenti che si sono apprestati a cambiare gestore proprio in favore di CoopVoce, casa telefonica che attualmente offre quantità e qualità. Da non sottovalutare sono poi i prezzi, molto bassi e che durano per sempre nel tempo senza cambiare. L’affidabilità inoltre è massima: mai nessuno ha parlato di brutte sorprese dopo la sottoscrizione di un’offerta.

CoopVoce: la Easy+ e la TOP 30 arrivano a battere i concorrenti sul mercato

La linea ChiamaTutti si è arricchita ormai più di un mese fa con altre due soluzioni in casa CoopVoce: la Easy+ e la TOP 30. Entrambe le offerte permettono di avere più contenuti a disposizione ogni mese e con prezzi estremamente bassi. La prima include 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga in 4G per navigare in internet per soli 5 euro al mese.

Segue poi la TOP 30 che ha a disposizione minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 SMS ancora verso tutti e 30 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo in questo caso è di soli 9 euro al mese.