L’autopilot Tesla, è un pilota automatico che permette al veicolo di accelerare e frenare automaticamente durante la corsa, oltre che a sterzare in maniera indipendente. Se ne parla molto, dato che viene testata costantemente ed è sempre al centro dell’attenzione di moltissime discussioni. Ecco quindi, cosa è successo di recente circa questo pilota automatico.

Tesla autopilot, ecco che cosa è capitato di recente

Da qualche mese infatti, Tesla sta lavorando alacremente per poter garantire, nel più breve tempo possibile, un Autopilot efficiente in ogni situazione. Per questo motivo, dopo numerosi update, il sistema è adesso in grado di riconoscere anche i segnali di stop e i semafori, mostrandoli al conducente con grafiche nuove e leggibili. Da alcuni giorni le Tesla possono anche reagire a questi, fermandosi allo stop e al semaforo rosso e ripartendo al semaforo verde quando nessun’altra vettura occupa la strada.

La breve clip inizia mostrando un paesaggio rurale appena dopo il tramonto, con la Tesla che viaggia tranquillamente coi fari accesi. In un attimo le telecamere avvistano un cerbiatto sulla carreggiata e permettono all’Autopilot di far schizzare la vettura a sinistra per evitare il peggio.

Questa testimonianza mostra ancora una volta l’utilità di un buon sistema di guida autonoma in queste situazioni. Per concludere però vogliamo citarvi una esilarante gaffe che l’Autopilot ha commesso la settimana scorsa: il sistema ha fatto confusione scambiando il cartello di un Burger King per un segnale di stop e innescando una fantastica campagna pubblicitaria da parte della famosa catena di ristorazione.