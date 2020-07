Il gestore WindTre propone una vasta gamma di offerte capaci di soddisfare anche i clienti più esigenti. Ognuno può scegliere la tariffa più adeguata alle sue necessità e richiederne l’attivazione al momento dell’acquisto della nuova SIM. Coloro che desiderano poter navigare senza limiti hanno la possibilità di scegliere tra una delle offerte WindTre Unlimited attualmente presenti in listino.

WindTre Offerte Unlimited: ecco le tariffe con minuti, SMS e Giga illimitati!

Le offerte WindTre che consentono di ricevere una quantità illimitata di Giga di traffico dati sono: la WindTre Unlimited Easy Pay, la WindTre Unlimited Gaming e l’offerta WindTre Young Summer Edition.

La WindTre Unlimited con Easy Pay è rivolta indistintamente a tutti gli utenti interessati, i quali possono attivarla e ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e Giga illimitati alla massima velocità disponibile. Il costo dell’offerta è di 29,99 euro al mese e deve necessariamente essere saldato tramite una delle seguenti modalità di pagamento: conto corrente, carta conto o conto corrente.

La WindTre Unlimited Gaming e l’offerta WindTre Young Summer Edition, invece, sono dedicate esclusivamente ai clienti aventi età massima 30 anni. La versione Unlimited Gaming si dimostra davvero interessante per tutti gli amanti dei videogiochi, infatti, include nel prezzo gioco MotoGP™20. Il costo della tariffa è di 29,99 euro al mese, anche in questo caso da saldare tramite una delle modalità di pagamento precedentemente indicate.

I clienti che desiderano attivare l’offerta WindTre Young Summer Edition non possono ricevere il videogioco ma godono di un vantaggio non meno indifferente. In questo caso, infatti, le quantità illimitate di minuti, SMS e Giga di traffico dati ricevute ogni mese prevedono un costo di rinnovo di soli 9,99 euro. E’ necessario specificare che sarà possibile usufruire di tali contenuti soltanto per tre mesi. In seguito il costo da sostenere passa a 11,99 euro al mese e sarà possibile ricevere: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 80 GB di traffico dati.