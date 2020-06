L’operatore WindTre ha già presentato alcune offerte in versione Summer Edition e continua a stupire gli utenti dando il via a ulteriori iniziative. Proprio nelle ultime ore, infatti, ha avviato un nuova campagna di SMS rivolti ai già clienti, i quali stanno ricevendo la possibilità di attivare la nuova tariffa WindTre Summer 150 Giga.

WindTre Summer 150 Giga: ecco la nuova offerta estiva per i già clienti del gestore!

Dopo la presentazione dell’incredibile tariffa WindTre Young Summer Edition e della Unlimited Gaming, rivolte ai nuovi clienti under 30, il gestore WindTre decide di consolidare il rapporto con i già clienti proponendo una nuova tariffa lanciata in occasione dell’estate.

Attraverso degli SMS, infatti, propone l’attivazione della nuova WindTre Summer 150 Giga che permette di aggiungere alla propria tariffa ben 150 Giga di traffico dati da utilizzare per 90 giorni. La promozione non prevede alcun rinnovo mensile e richiede soltanto un costo di attivazione di 12,99 euro. La spesa iniziale è addebitata dal gestore sul metodo di pagamento già impiegato per sostenere il rinnovo della propria tariffa. Quindi, nel caso in cui l’offerta già attiva sulla propria SIM fosse in versione Easy Pay, anche il costo della Summer 150 Giga verrebbe addebitato su carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’attivazione può essere effettuata via SMS, digitando SUMMER150 e inviando il messaggio in risposta alla proposta ricevuta; o presentando l’SMS in uno dei negozi WindTre. Non appena saranno trascorsi i 90 giorni previsti dal momento dell’attivazione, il gestore procederà automaticamente con la disdetta della tariffa, senza richiedere alcun costo di disattivazione.