Ultimamente è nata a grande richiesta la nuova app Carta d’identità che molti detentori di CIE 3.0 stanno usando attraverso i propri smartphone e tablet Android ed iOS. Tutto ciò implica una estrema semplificazione delle procedure di identificazione e la garanzia di un sistema versatile aperto a tutti. Eppure potrebbero esserci delle implicazioni avverse nell’uso di simili sistemi di identificazione.

Alcuni esperti hanno avanzato delle ipotesi davvero poco rassicuranti sull’uso di questi mezzi a margine degli ultimi problemi rilevati per le versioni fisiche con microchip. Il comune timore è che si possano verificare furti di identità semplificati da una gestione digitale ora alla mercé degli hacker più esperti. Ecco l’ultima discussione in merito al dibattito che scinde le opinioni del pubblico.

Carta d’identità Digitale: pericolo per la privacy?

Il fattore sicurezza non è da sottovalutare quando si parla di dati personali. La privacy riveste un ruolo essenziale messo a rischio da potenziali intrusioni dall’esterno verso i nostri dispositivi ospitanti le nuove CIEd.

Il funzionamento dell’app si basa sull’uso del protocollo di comunicazione wireless a breve distanza NFC (Near Field Communication). Trasmette i dati da un supporto all’altro come in una sorta di mirroring informativo senza crittografia. Un potenziale intruso potrebbe verosimilmente clonare la carta d’identità intercettando i dati in transito durante la comunicazione.

Al contrario dei database della banca centrale che custodisce dati su impronte digitali e generalità dietro potenti firewall, i nostri dispositivi non sono efficaci contro potenziali falle di sicurezza suscettibili di minare la nostra privacy. La nostra identità potrebbe andare in fumo nel giro di pochi secondi.

Allo stato attuale i feedback per l’app non sono positivi. Gli utenti manifestano dubbi e dissidi nei confronti di una soluzione che potrebbe necessitare di ulteriori ottimizzazioni specifiche. Gli utenti, d’altro canto, sono chiamati ad usare password robuste per l’accesso ai propri dispositivi.