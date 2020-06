Attendere le nuove puntate delle proprie serie televisive preferite può diventare difficile, soprattutto quando i tempi si allungano a causa di ritardi imprevedibili. A causa della pandemia da coronavirus, sono diverse le produzioni originali Netflix che vedranno dei piccoli ritardi nella loro tabella di marcia e ciò, in poche parole, si tradurrà in attese più lunghe per gli abbonati. In ogni caso non tutte le notizie vengono per nuocere ed infatti, sebbene diversi show debbano essere ancora prodotti, ce ne sono altrettanti già pronti e che aspettano solo una data d’uscita ufficiale. Un esempio? Lucifer.

Lucifer, The Witcher e Vis a Vis: quando arriveranno le nuove puntate in catalogo?

Sapere quando Netflix pubblicherà delle nuove stagioni è diventato imprevedibile: ad esclusione di una comunicazione ufficiale da parte dello stesso colosso, è impossibile auspicare ad una possibile data dal nulla. I fans che attendono la nuova stagione di Lucifer lo sanno bene: la quinta approderà presto sul catalogo del colosso dello streaming, sebbene non sia chiaro quando. In ogni caso il momento dovrebbe giungere presto ed è così che la penultima e nuova stagione di tale show potrà deliziare tutti gli spettatori con ben 16 episodi nuovi.

Caso estremamente diverso, invece, è rappresentato da The Witcher. Lo show fantasy che è riuscito ad impressionare orde di telespettatori si farà attendere ancora per molto tempo: già prevista per il 2021, la nuova stagione sta vedendo proprio in questi giorni la ripresa della produzione.

Dubbi, infine, circondando Vis a Vis. Come noto ai più affezionati, la stessa produzione spagnola non otterrà una nuova stagione. In ogni caso, attualmente in onda su Fox Espana, vi è lo spin off denominato “Vis a Vis: El Oasis” che vede Zulema e Macarena protagoniste. Giungerà sul catalogo di Netflix? Non vi è ancora sicurezza, ma la speranza è molta.