Incredibile successo per la serie televisiva spagnola Vis a Vis, disponibile su Netflix già da diversi anni. La serie ha riscosso successo incredibile soprattutto per delle attrici già note nella fiction intitolata La Casa di Carta, Alba Flores e Najwa Nimri.

Dopo ben quattro stagioni i fan aspettavano l’arrivo anche di una quinta, ma purtroppo le comunicazioni ufficiali rilasciate dalla stessa produzione hanno annunciato il termine definitivo di questa serie televisiva spagnola. Fortunatamente una buona notizia c’è perché è in arrivo uno spin-off intitolato El Oasis con protagoniste Zulema interpretata da Najwa Nimri e Macarena interpretata da Maggie Civantos.

Vis a Vis – El Oasis: lo spin-off presto anche in Italia, ecco le novità

La nuova serie televisiva spagnola è già uscita in Spagna e tantissimi italiani hanno già visto gli episodi in lingua originale o sottotitolata in rete. Gli episodi sono otto e da circa quaranta/cinquanta minuti ciascuno, e secondo alcune voci da corridoio dovrebbero arrivare in Italia nella stagione estiva. Ancora, però, nulla è certo visto che le comunicazioni ufficiali non hanno confermato o smentito a riguardo.

Per quanto riguarda la trama, invece, Macarena decide di chiudere con la vita da criminale anche se Zulema le propone un ultimo e grande colpo per chiudere in bellezza. L’idea di Zulema è quella di rapinare una tiara di diamanti al matrimonio della figlia, sposa di un signore molto importante della droga messicana.

Ad aiutarle nella loro impresa ci saranno anche Goya, Monica, Triana e La Flaca. Dopo la rapina la banda si riunirà all’Oasis Hotel per dividersi il bottino, ma qualcosa non è andato secondo il piano.