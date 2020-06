Con una presentazione a sorpresa, Lenovo ha lanciato direttamente sul mercato il nuovissimo Chromebook 3. Si tratta di un laptop da 11 pollici pensato per un uso scolastico, quindi solido e resistente ma al tempo stesso versatile.

Inoltre, a prescindere dalla scheda tecnica, il prezzo di lancio è estremamente interessante. Il Chromebook 3 infatti costa appena 230 dollari, un prezzo ottimo sia per gli studenti che per chi necessità di un device facile da usare per la produttività in mobilità.

Ovviamente ci sono dei compromessi, ma considerando il prezzo è più che normale. Il display da 11 pollici garantisce dimensioni compatte con una risoluzione HD da 1366 x 768 pixel e 250 nits. Le cerniere permettono una rotazione del pannello di 180 gradi per adattarsi ad ogni esigenza.

Lenovo Chromebook 3 è un laptop pensato per gli studenti

Il processore scelto da Lenovo è Intel Celeron N4020 affiancato da 4GB di memoria RAM e 64GB di memoria interna. La scheda video integrata è la Intel UHD Graphics 600. La combinazione di questi elementi permette al Chromebook 3 di raggiungere le 10 ore di autonomia con una singola ricarica.

Lenovo ha pensato questo device per essere più piccolo di un foglio di carta in formato A4 e soprattutto per pesare appena 1.12kg. La dotazione di porte è generosa, infatti trovano spazio una porta USB-A, due USB-C 3.1 e uno slot per le schede di memoria MicroSD. Non manca l’ingresso per il jack audio e due speaker con un output da 2W.

Dal punto di vista software, ovviamente sarà presente ChromeOS e Google ha assicurato un supporto continuo al device fino al 2026. Il Chromebook 3 è già disponibile sul sito ufficiale di Lenovo al prezzo di 229.99 dollari. Purtroppo, al momento, non ci sono conferme per la disponibilità nel nostro mercato.