Il futuro del mondo Android era destinato a cambiare il il 3 giugno. Gli utenti avrebbero finalmente potuto toccare con mano Android 11 in versione beta. Google infatti aveva fissato il lancio della nuova versione del proprio sistema operativo per questa data.

Purtroppo non sarà così! Tramite un Tweet, Google ha annunciato ufficialmente il rinvio del debutto della beta di Android 11. Nel messaggio si legge: “Siamo molto felici di farvi scoprire qualcosa in più riguardo Android 11, ma questo non è il momento di festeggiare. Abbiamo rinviato l’evento del 3 giugno e il rilascio della beta. Torneremo presto con altre notizie su Android 11”.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.

— Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020