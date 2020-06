Xiaomi Mi Band è un fitness tracker estremamente popolare e molto conveniente. Incorpora alcune funzionalità di base degli smartwatch, come le notifiche dello smartphone e un widget meteo. Gli utenti apprezzano questo wearable per le funzioni di monitoraggio del fitness, del sonno e per una durata della batteria solida.

L’ultima versione del Mi Band attualmente in vendita, il Mi Band 4, è stata rilasciato l’anno scorso e, da allora, alcuni leak ci hanno dato un’idea su ciò che verrà dopo. Ora prevediamo che l’imminente Mi Band 5 abbia il supporto Alexa, una funzione di scatto remota e un nuovo metodo di ricarica.

Xiaomi Mi Band 5 sarà presentato a breve

Secondo le immagini trapelate online, anche lo schermo sarà più grande; il Mi Band 4 sfoggia un display AMOLED da 0,95 pollici mentre il Mi Band 5 potrebbe includere un display leggermente più grande di 1,2 pollici. Insieme a questo, le immagini mostrano un notevole aumento delle opzioni di tracciamento. Le nuove opzioni includono ciclismo indoor, yoga, ellittica, sollevamento pesi e altro ancora.

In un post sul sito di social media Weibo, Xiaomi ha rivelato che Mi Band 5 sarà rilasciato l’11 giugno in Cina, che è esattamente la stessa data in cui è stato rilasciato il 4. Si prevede che avrà nuovamente un prezzo di circa $ 30. Anche se non ci sono ancora informazioni sulle date di uscita in altre regioni, la sua versione mondiale sarà probabilmente disponibile su Amazon e altri rivenditori poco dopo.

Indipendentemente, sia Mi Band 4 che l’imminente Mi Band 5 probabilmente aiuteranno Xiaomi a continuare il suo successo sul mercato dei dispositivi indossabili.