WindTre sta cercando di prendere per la gola gli utenti italiani alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare, godendo nel contempo di un bundle pressoché infinito, da utilizzare a piacimento verso ogni utente sul territorio nazionale, o in Europa.

Per cercare di convincere tutti della solidità del nuovo brand unico, l’azienda ha recentemente rilanciato offerte davvero molto interessanti dai grandissimi contenuti al giusto prezzo finale. I più fortunati sono gli uscenti da Iliad o da un MVNO, potranno infatti mettere le mani su promozioni come la Go 50 Fire+ (solo per Iliad, Kena Mobile, PosteMobile, ho.Mobile e Fastweb Mobile) a 6,99 euro, o la Go 50 Top+ a 5,99 euro (tutti gli altri MVNO), godendo di esattamente gli stessi identici contenuti.

Passa a WindTre: la promozione è ineguagliabile

A conti fatti, indipendentemente dalla versione attivata si potranno utilizzare 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, 200 SMS da inviare a chiunque in Italia, per finire poi con minuti illimitati da utilizzare verso ogni numero di telefono.

L’accesso è possibile sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, con portabilità obbligatoria del numero originario, nonché ovviamente acquisto della SIM ricaricabile al prezzo finale di soli 10 euro.

Il canone indicato in precedenza dovrà essere versato direttamente tramite credito residuo, senza vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che l’utente potrà comunque decidere di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, ma senza ritrovarsi costretto a pagare una penale per recesso anticipato.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente sul sito ufficiale o nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.