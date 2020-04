Iliad VS Vodafone e TIM: la novità esalta gli utenti, ecco anche 2 promo

Uno dei gestori che ha suscitato più scalpore e soprattutto interesse negli utenti e certamente Iliad. Questa nuova azienda ha rubato il cuore di tantissime persone che non credevano di potersi affezionare ad una realtà proveniente dal nulla. Questo gestore che arriva dalla Francia ha piantato le sue tende in Italia riuscendo addirittura ad acquisire il quarto posto nella classifica dei gestori.

Attualmente infatti i numeri gli danno ragione: ci sono oltre 5,5 milioni di utenti attivi con una delle offerte Iliad, il 98% dei quali felici di aver cambiato gestore. Questo fa capire quanto sia stato importante il primo impatto dell’azienda in Italia, dove esistono provider molto più collaudati grazie al tempo. Questo però non ha fermato Iliad, che ha rubato tantissimi utenti anche a colossi come Vodafone e TIM, i quali adesso cercano vendetta. Proprio per questo il nuovo gestore ha scelto di mostrare i denti con le sue migliori offerte.

Iliad continua a pubblicizzare le sue migliori offerte sul sito ufficiale, c’è anche una novità molto gradita dal pubblico

La Giga 40 e la Giga 50 sono ancora disponibili e sempre agli stessi prezzi. Se è questo che volevate sapere, eccovi serviti. Le due promo che offrono minuti ed SMS senza limiti verso tutti con rispettivamente 40 e 50 giga di traffico dati in 4G ogni mese possono essere ancora sotto scritto sul sito ufficiale.

Ricordiamo che i prezzi differiscono di poco: la prima costa 6,99, mentre la seconda 7,99 € al mese per sempre. La grande novità è poiché Iliad ha introdotto 4 giga di roaming all’interno delle sue promo per chi viaggia all’estero.