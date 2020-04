Contatori modificati per truffare la nota multinazionale specializzata in fornitura di energia elettrica, Enel Energia. Si parla sempre di truffa, ma questa volta gli hacker non sono coinvolti perché a manomettere il proprio contatore sono gli stessi clienti di Enel Energia.

Contatori manomessi per pagare di meno in bolletta: la truffa dei clienti di Enel Energia

Al giorno d’oggi in molti si ritrovano a pagare bollette di energia elettrica salate, ma questo non giustifica il fatto di truffare la propria compagnia con subdoli trucchetti. Purtroppo, ad essere truffata questa volta è la nota multinazionale Enel Energia perché numerosi clienti hanno trovato il metodo per manomettere il proprio contatore in maniera veloce e facile.

I truffatori hanno acquistato un semplice magnete, reperibile molto facilmente e poco costoso. Dopodiché la mossa successiva è quella di avvicinare il magnete vicino al proprio contatore posizionandolo di sopra per rallentare il conteggio dei consumi.

Ad essere protagonisti di questa truffa sono soprattutto molti clienti di Enel Energia residenti a Roma. Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno scovato numerosi furbetti che adoperavano il sistema del magnete per rallentare il conteggio dei consumi.

In seguito a queste problematiche, Enel Energia ha deciso di rafforzare i controlli così da scovare tutti i clienti che stanno adoperando ancora questo metodo. Inoltre, la multinazionale ha consigliato a tutti i suoi clienti di denunciare i propri vicini che utilizzano questo subdolo metodo per sostenere costi minori in bolletta.

Oltre tutto, le forze dell’ordine hanno ipotizzato anche il coinvolgimento dei tecnici perché hanno trovato strumenti specifici come contatori di riserva, punzonatori e rilevatori.