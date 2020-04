SIM telefoniche clonate è il nuovo rischio dei clienti di Wind Tre, Vodafone e Tim perché gli hacker hanno trovato un ottimo metodo per effettuare questo colpo con molta più facilità e soprattutto in tempi molto più brevi. Purtroppo i consumatori colpiti sono già numerosi e questo colpo sembra persistere ancora. Dunque, è meglio prestare molto attenzione alla funzionalità della propria scheda telefonica e, in tal caso, avvisare immediatamente la Polizia postale o il proprio gestore telefonico del problema.

Tim, Vodafone e Wind Tre sotto attacco: ecco il nuovo metodo degli hacker per clonare le sim telefoniche

I consumatori possono ritrovarsi da un momento all’altro con la propria scheda telefonica non funzionante e questo potrebbe essere colpa dell’hacker e del suo attacco. Clonare una sim telefonica non è affatto facile e veloce, ma i cyber criminali sembrano aver trovato il metodo giusto visto le innumerevoli segnalazioni delle vittime.

Secondo quanto scoperto, procedono con la denuncia della sim della vittima così da compilare dei moduli appositi con le informazioni personali precedentemente scoperte. Una volta compilati tutti i moduli, gli hacker ricevono la nuova scheda telefonica all’indirizzo da loro inserito nel modulo precedentemente compilato e automaticamente la vecchia scheda telefonica viene disattivata.

Una volta in possesso della nuova gli hacker hanno a disposizione tutti i contatti, documenti della vittime e possono procedere, anche, con la richiesta delle nuove credenziali bancarie o postale per accedere al proprio conto. In questo modo, per svuotare il conto corrente delle loro vittime basterà qualche istante.