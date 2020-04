In attesa della presentazione della famiglia OnePlus 8, i rumor riguardanti i due terminali proseguono incessanti. Il lancio ufficiale è fissato per le ore 17 del 14 aprile ma dei terminali si conosce praticamente ogni aspetto.

Infatti, lo youtuber Marques Brownlee ha mostrato un breve video sul proprio profilo Twitter che mostra sia la nuova postazione PC sia il OnePlus 8 Pro. Da queste prime immagini non si può capire il design effettivo del terminale in quanto c’è una cover a coprirlo. Tuttavia, è possibile notare come le differenze siano minime rispetto alla generazione precedente.

Here’s my OnePlus 8 Pro 👀 Stay tuned for the full review: https://t.co/mcJj2dJUan pic.twitter.com/HS4d2zeOMP — Marques Brownlee (@MKBHD) April 13, 2020

Le novità sono tutte nascoste all’interno della scocca, infatti, OnePlus 8 Pro potrà contare su un display AMOLED dotato di una diagonale da 6.78 pollici. La risoluzione scelta dal produttore è QuadHD+ ma il vero punto di forza sarà il refresh rate a 120Hz. L’aspect ratio sarà di 19.8:9 e il display avrà bordi molto curvati.

Tutto quello che sappiamo su OnePlus 8 Pro

Il System on a Chip scelto da OnePlus sarà il potentissimo Qualcomm Snapdragon 865 in grado di garantire performance eccezionali in ogni situazione. I tagli di memoria previsti saranno due, uno da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, mentre il secondo da 12/256GB.

Il comparto fotografico sarà supportato dal sensore principale Sony IMX689 da 48 megapixel. La lente ultrawide sarà una Sony IMX586 e avrà un angolo da 120 gradi. Non mancherà il teleobiettivo e un lente dedicata alla raccolta di informazioni supplementari.

L’autonomia sarà garantita da una batteria da 4510mAh e ci saranno tre colorazioni al lancio: Onyx Black, Glacial Green e Ultramine Blue. Ancora incerti i prezzi, ma secondo alcuni rumor non saranno certamente bassi.